Milan Futuro, un trequartista segna un gol STORICO al BRASILE: ecco chi è il nuovo GOLDEN BOY

Un giovane trequartista del Milan Futuro ha siglato un gol storico al Brasile. Ecco chi è la nuova stella in erba del calcio mondiale

Il trequartista del Milan Futuro classe 2005, Hugo Cuenca, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore del Paraguay nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Brasile. Entrato in campo a pochi minuti dal termine, Cuenca ha contribuito alla storica vittoria per 1-0 della sua squadra contro una delle nazionali più forti al mondo.

Arrivato al Milan nel 2022 dal Deportivo Capiatá, Cuenca ha dimostrato il suo talento nella Primavera rossonera, collezionando 7 gol e 7 assist in 42 presenze. Attualmente in forza al Milan Futuro in Serie C, il giovane paraguaiano ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori per le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco.

Il debutto in nazionale rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Cuenca, che a soli 19 anni ha già dimostrato di essere pronto per palcoscenici importanti. Il Milan, che ha creduto in lui fin da subito, può ora guardare con orgoglio alla crescita di questo promettente talento.