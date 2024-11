Milan Futuro, ecco la designazione arbitrale ufficiale per il match contro il Pontedera

Ecco le designazioni arbitrali della Serie C per la gara del Milan Futuro in trasferta contro il Pontedera.

GIRONE B

Arezzo-Ascoli: Zago di Conegliano

Campobasso-Lucchese: Drigo di Portogruaro

Gubbio-Rimini: Canci di Carrara

Legnago Salus-Perugia: Gemelli di Messina

Pineto-Carpi: Manzo di Torre Annunziata

Pontedera-Milan Futuro: Rispoli di Locri

Sestri Levante-Virtus Entella: Calzavara di Varese

Ternana-SPAL: Diop di Treviglio

Torres-Pianese: Sfira di Pordenone

Vis Pesaro-Pescara: Castellone di Napoli