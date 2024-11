Milan Futuro, pareggio con l’Arezzo per 2-2: le dichiarazioni di Bonera nel post gara

Milan Futuro, pareggio con l’Arezzo per 2-2: rossoneri acciuffati negli ultimi minuti. Le dichiarazioni di Bonera nel post gara

Le parole rilasciate ai microfoni di Milan Tv da parte di Daniele Bonera dopo il pari del Milan Futuro contro l’Arezzo.

PAROLE – «Dispiace per il risultato ma la prestazione mi è piaciuta. Finchè abbiamo tenuto fisicamente abbiamo combattuto ad armi pari ed eravamo in vantaggio, peccato per il gol su calcio piazzato ma devo fare i complimenti alla squadra per l’approccio e per la continuità di prestazione. Sono contento e soddisfatto perché creare queste situazioni contro l’Arezzo non è facile. Dobbiamo continuare su questa strada. Paloschi merita questo riconoscimento perché è un ragazzo serio, sempre disponibile e con il sorriso sulla labbra. Un giocatore che mi piace, attento e che è una nota positiva per il settore giovanile. Camarda? Nota positiva la presenza in prima squadra».