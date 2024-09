Milan Lecce, l’obiettivo è CHIARO A TUTTI: da FONSECA ci si aspetta QUESTA COSA. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, dopo la grandissima vittoria ottenuta contro l’Inter nel derby di Milano, ha grande voglia di rifarsi. Tutte le attenzioni del gruppo, ora, sono riposte verso la partita di domani contro il Lecce.

Come scrive il Giornale dopo il derby tutti sperano in un cambio di passo: domani il Lecce, martedì il Bayer Leverkusen. Già, perché martedì sera i rossoneri saranno anche impegnati nella sfida contro gli attuali campioni in carica della Germania.