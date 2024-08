Milan Femminile Spina sulla policy tutela gravidanze: «Fatto qualcosa di innovativo, siamo orgogliosi»

Elisabet Spina, intervenuta a Sky Sport, ha parlato della policy lanciata dal Milan Femminile sulla tutela gravidanze

LE PAROLE – «Un percorso durato a lungo, frutto di tanto studio, pensiamo di aver fatto qualcosa di innavotivo sia in ambito sportivo e non. Qualcosa di unico, siamo orgogliosi. Rappresentiamo un club importante che si pone ogni anno obiettivi alti anche culturali e non solo sportivi. Ci saranno ulteriori novità. Anche essere l’unico club in Serie A Femminile ad avere un allenatrice è sintomo di una visione ampia»