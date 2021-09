Milan Femminile, Codina: «Siamo una squadra nuova, serve tempo»

Il difensore del Milan Femminile Laia Codina ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le sue parole

SULLA SQUADRA – «Siamo una squadra nuova, abbiamo bisogno di lavorare di più in ogni allenamento ed ogni partita per fare una bella stagione.»

SUL CAMPIONATO – «Dobbiamo affrontare ogni partita allo stesso modo perchè tutte sono importanti. La Serie A è molto competitiva, dobbiamo lavorare bene in settimana per disputare una grande partita e vincere.»

SULL’INIZIO STAGIONE – «Dopo la Champions abbiamo cambiato marcia. La stagione è ancora lunga, dobbiamo migliorare partita dopo partita. Siamo in crescita e abbiamo un bel futuro.»

ACCOGLIENZA IN ITALIA – «Le persone sono gentili, mi sono ambientata da subito. Cerco di migliorare l’italiano per inserirmi ancora di più. Sono molto grata per come sono stata accolta da tutti.»

SU BOQUETE – «Si fa vedere in campo, io la cerco sempre. Con lei c’è molta intesa, sa molto di calcio e ci aiuta dentro e fuori dal campo.»

DIFFERENZE CON IL CALCIO SPAGNOLO – «In Spagna si punta di più al possesso palla, qui invece si punta ad attaccare lo spazio e la porta appena c’è la possibilità.»

SUL MILAN – «È un club storico, tutti coloro che seguono il calcio amano il Milan come società e come squadra. Sono molto contenta di essere qui.»

ANCORA SULLA SQUADRA – «Cresceremo in tutti gli aspetti. Ci sono ancora margini di miglioramento. Mi piace che ci sono giocatrici nuove ed internazionali. C’è ambizione e voglia di fare le cose in grande.»