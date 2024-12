Milan Empoli, ancora una volta tra i migliori: i rossoneri dipendono dalla sua presenza

Milan Empoli, Youssouf Fofana imprescindibile per la squadra rossonera: Fonseca se lo coccola fino all’ultimo

Come sottolinea nelle sue pagelle Tuttosport, in Milan Empoli si è visto ancora una volta una super prestazione di Youssouf Fofana. Il francese ha in mano le redini del centrocampo rossonero e il suo lavoro permette a Reijnders di proporsi maggiormente in fase offensiva. La pagella del giornale:

PAROLE – «7: Henderson in pressing gli fa il solletico. Copre, dà equilibrio: insomma ottima partita. E dà il via al 3-0. ».