Milan Empoli, gara a rischio per nebbia? Cosa filtra da San Siro. Le ultime novità verso la partita di Serie A in programma alle 18

A Milano, e nella zona di San Siro in particolare, in questi minuti è scesa una grande nebbia che però non desta preoccupazioni per il regolare svolgimento di Milan Empoli.

In base a quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, infatti, all’interno dello stadio la visibilità al momento è buona. Resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi minuti, anche se pare che il tempo stia migliorando. La partita di Serie A è in programma alle 18.