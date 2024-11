Milan Empoli, D'Aversa punta su tre ex rossoneri per fare l'impresa a San Siro. Se vince...

Milan Empoli, D’Aversa punta su tre ex rossoneri per fare l’impresa a San Siro dopo i 5 punti nelle ultime 3 partite. Se vince…

L’Empoli è una delle squadre rivelazioni del campionato con 16 punti in classifica e arriva alla partita contro il Milan con 5 punti conquistati nelle ultime 3 partite.

D’Aversa, nonostante tante assenze, proverà a fare l’impresa a San Siro (vincendo aggancerebbe proprio i rossoneri in classifica in campionato) puntando su ex tre giocatori del Milan: il portiere Vasquez e gli attaccanti Colombo e Pellegri.