Milan: contro la Lazio puoi raggiungere un record, ecco quale

Milan: i rossoneri di Stefano Pioli contro la Lazio può raggiungere un record importante in trasferta, ecco il dato

Questa sera il Milan sfiderà la Lazio all’Olimpico, che cerca un successo in trasferta per raggiungere un record. Come sottolinea la Lega Serie A:

«Il Diavolo ha ottenuto 13 successi in trasferta finora in questo campionato: può diventare la prima squadra in assoluto a vincere 14 delle prime 16 gare esterne in una stagione di Serie A TIM (attualmente la formazione più veloce a raggiungere i 14 successi esterni è stata l’Inter, che ha impiegato 17 gare nel 2006/07)».