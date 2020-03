Milan con un occhio su Meret, ma si spera in Donnarumma

Il rinnovo di Gigio Donnarumma è ancora in alto mare. Si sta monitorando Alex Meret, giovane portiere del Napoli

Il rinnovo di Gigio Donnarumma è ancora in alto mare. Il portiere si sta avvicinando alla scadenza del contratto, fissata per giugno 2021. L’emergenza sanitaria ha giustamente messo in secondo piano gli aspetti calcistici, motivo per cui è lecito aspettarsi la stessa situazione contrattuale in estate.

Il Milan si troverà con le spalle al muro e avrà difficoltà a trovare un accordo con Mino Raiola. Per questo motivo si sta monitorando Alex Meret, giovane portiere del Napoli che sta vivendo una stagione tra alti e bassi.