Milan Cagliari, il retroscena lascia di stucco! Conceicao perplesso da questa cosa, la ricostruzione

Milan Cagliari, clamoroso retroscena dopo il pareggio di sabato sera contro i sardi di Davide Nicola: Conceicao perplesso da questa cosa

Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul post-partita della gara pareggiata dal Milan contro il Cagliari sabato sera a San Siro.

Conceiçao non capisce perché i suoi non abbiano eseguito alla lettera il piano partita preparato con meticolosità in settimana. Nelle prove la squadra aveva dato segnali positivi su come attaccare la retroguardia chiusa, aggredire le seconde palle e impedire ripartenze.