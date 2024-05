Milan Cagliari, la moviola dei giornali: «Sozza promosso, una sola svista nella sua partita». Tutti i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida di ieri tra Milan e Cagliari, terminata 5-1 per i rossoneri.

Braccio di Thiaw al 19′ a fermare uno spiovente in area di rigore proveniente da calcio piazzato, ma l’arto destro del difensore è parallelo al fianco pertanto non punibile con un rigore. Scintille a ripetizione tra Leao e Nandez, ci poteva stare un giallo per un pestone del rossonero. Sozza promosso: 6,5 in pagella.