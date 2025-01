Condividi via email

Milan Cagliari, Conceicao sincero: «Non sarei stato soddisfatto neanche con una vittoria, vi spiego perché». Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita pareggiata dal Milan contro il Cagliari, Sergio Conceicao, tecnico rossonero, ha dichiarato sui tanti tiri:

INTERVENTI DAL PUNTO DI VISTA TATTICO – «Abbiamo fatto 25 tiri, il portiere è stato molto sicuro, abbiamo avuto le nostre palle gol. Anche se uscivamo con una vittoria non sarei stato soddisfatto. Loro cominciano a conoscermi, se venivo qua con le scuse… Io ammiro il lavoro di Davide Nicola e l’ho studiato: ci sta buttarsi per terra, perdere tempo nel rinvio… Non è un problema, ma l’arbitro deve dare 10 minuti di recupero».