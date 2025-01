Condividi via email

Milan Cagliari, Conceicao: «Cambiamenti rispetto a Fonseca? Vi dico il mio pensiero». Le dichiarazioni dell’allenatore

Sergio Conceicao, alla vigilia del match del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sui cambiamenti rispetto a Fonseca.

CAMBIAMENTI RISPETTO A FONSECA – «Cambiare lo staff è già qualcosa d diverso per loro, poi dopo loro devono credere nel nostro modo di lavorare. Una buona cosa che ho trovato qua è stata un’accettazione totale a quello che abbiamo proposto, in tutto. Per questo sono contento, spogliatoio molto positivo».