Milan Cagliari, Marchegiani perplesso: sul match di San Siro l’ha detto veramente!

Milan Cagliari, Luca Marchegiani, ex portiere ed opinionista, ha commentato il pareggio dei rossoneri contro i sardi

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha commentato così Milan-Cagliari:

PAROLE – «E’ proprio una cosa brutta, il Milan ha giocato anche un discreto primo tempo ma ha concesso troppo al Cagliari, troppi spazi e occasioni. C’è un momento in cui Viola ha la possibilità di fare ciò che vuole in area piccola e calcia fuori, ma è clamoroso, sullo 0-0 non puoi permettertelo. Poi Maignan compie un miracolo, una parata su Felici una delle più belle che abbia mai visto».