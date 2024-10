Milan Brugge, oggi rossoneri nelle sue mani! Il ritorno in campo da titolare è sicuro

Milan Brugge, oggi i rossoneri scendono in campo in Champions League e tornerà titolare Rafael Leao a cui il Milan affiderà le chiavi offensive

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan ritrova negli undici titolari Rafael Leao. Il portoghese tornerà dal 1′ in campo dopo la panchina di sabato contro l’Udinese. Con lui tornerà in campo anche Theo Hernandez sul suo posto di terzino sinistro.

Il francese ha saltato la sfida di Serie A per squalifica, che sconterà anche a Bologna. Rossoneri che, dunque, affideranno le chiavi offensive alla fascia sinistra così come tante volte fatto negli ultimi anni.