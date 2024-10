Milan Brugge, esordio per Camarda in Champions League? I record che può battere

Milan Brugge, questa sera esordirà in Champions League Francesco Camarda? Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Oggi è il grande giorno del ritorno in Champions League del Milan. Questa sera – i rossoneri – affronteranno il Brugge a San Siro, per la terza giornata della fase a gironi.

In panchina, viste le numerose indisponibilità, ci sarà Francesco Camarda. Il bomber classe 2008, in caso d’esordio, diventerebbe il più giovane della storia del club a calcare un campo in Champions League e, anche, il più giovane italiano.