Milan, a Parma succede di tutto e arriva un record che piace all’Europa, lo segnala questa mattina Gazzetta dello sport a pag. 2

Milan, a Parma succede di tutto e arriva un record che piace all’Europa, lo segnala questa mattina Gazzetta dello sport a pag. 2. A Parma più che una gara sembra una battaglia a colpi di scena: il Milan che domina, il goal di Rebic, l’espulsione di Ibra, il mezzo errore di Donnarumma in uscita sul goal di Gagliolo e poi il goal di Leao, altro grande atteso. Ma c’è un record che la rosea questa mattina tiene a sottolineare.

UN CAMMINO INVIDIABILE- “Quaranta punti sui 45 disponibili con 13 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta”. Scrive così il quotidiano che poi prosegue: “Il cammino fuori casa del Milan in campionato è da record- si legge- mai nella loro storia in Serie A i rossoneri avevano viaggiato in trasferta alla media di 2,66 punti a gara. La media nella stagione in corso è da primato anche in Europa. Dietro il Milan troviamo il City di Guardiola (2,40), il Lilla (2,31), l’Inter e il Leicester (2,26) e il Bayern (2,21)”.