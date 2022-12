Mercato Milan, Ziyech sempre più vicino: è il profilo giusto per rafforzare i rossoneri per la seconda parte di stagione

Ziyech sempre più vicino al Milan: il marocchino è il profilo giusto per rafforzare la rosa rossonera per la seconda parte di stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha individuato in Hakim Ziyech il profilo giusto per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Si parla di di un prestito oneroso a 15 milioni di euro più riscatto a giugno, ma il Chelsea, viste le ottime esibizioni del marocchino ai Mondiali, potrebbe alzare le richieste.