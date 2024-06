Mercato Milan, Zirkzee in STALLO: i bookmakers CREDONO in Abraham. Lui la richiesta di Fonseca? Il punto sull’attacco

Gli uomini del mercato Milan sono ancora alla ricerca di un attaccante titolare da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. Resta in stallo l’affare per arrivare a Joshua Zirkzee per via delle elevate richieste economiche per le contropartite chiese dall’agente. Secondo i bookmakers, l’olandese rimane tuttavia il favorito a diventare il nuovo attaccante rossonero: la Snai lo quota a 1,40.

Tuttavia, come fa sapere Agipronews, non è da escludere che i rossoneri possano virare su Tammy Abrahm, che già conosce il tecnico portoghese. Un addio dell’inglese alla Roma è dato a 1,50 dalla Goldbet. Meno quotate le piste che portano a Sekso e Lukaku, entrambi a 3,50.