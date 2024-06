Mercato Milan, REBUS Zirkzee! C’è l’ANEDDOTO che nessuno si aspettava: Ibrahimovic ha deciso QUESTA cosa

Mercato Milan, rebus Zirkzee! I rossoneri, non particolarmente convinti dalle alternative, aspettano l’olandese

Importante aggiornamento fornito da Tuttosport per quanto riguarda il calciomercato Milan alla voce Joshua Zirkzee, attaccante individuato da tempo come il perfetto erede di Olivier Giroud in vista della prossima stagione.

I rossoneri, non particolarmente convinti dalle alternative (da Depay a Demirovic, peraltro proposti dagli agenti più che cercati dal club) hanno deciso di aspettare il classe 2001 e di fare qualsiasi cosa per cercare di superare il nodo da 15 milioni di euro rappresentato dalle commissioni considerate addirittura immorali. Prossimi dieci giorni decisivi.