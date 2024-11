Mercato Milan, Zirkzee prepara lo sgarbo ai rossoneri: ha aperto a quella squadra! La novità

Mercato Milan, Joshua Zirkzee ha aperto al ritorno in Serie A e più precisamente alla Juve: operazione in prestito?

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve e che non sta trovando il giusto spazio al Manchester United.

Stando a quanto riportato stamattina da La Stampa l’olandese si sarebbe già offerto ai bianconeri per tornare in Serie A e per riabbracciare Thiago Motta. Più defilato al momento il calciomercato Milan.