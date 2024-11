Mercato Milan, intrigo Zirkzee: l’olandese ha aperto a quella destinazione, rossoneri spettatori interessati

Mercato Milan, Joshua Zirkzee è pronto al ritorno in Italia già a gennaio: l’olandese ha aperto alla Juve di Giuntoli. Tutti i dettagli

Importante aggiornamento fornito da Paolo Paganini, noto esperto di mercato, su Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United ed ex obiettivo del calciomercato Milan e in procinto di tornare in Italia a gennaio:

PAROLE – «Per l’attacco della Juventus torna d’attualità il nome di Zirkzee, perchè anche queste dichiarazioni di Vlahovic non sono casuali. Lui stesso sente che qualcosa sta succedendo. Lo stesso Giuntoli butta giustamente acqua sul fuoco, ma la Juve non aspetta soltanto il rientro di Milik. Poi dipende chi prenderà il Manchester United, perchè si parlava anche di Osimhen come possibile sostituto in avanti».