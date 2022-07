Mercato Milan, Tsadjout ad un passo dalla Cremonese: i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri sono vicini alla definizione dell’affare con la Cremonese per il trasferimento di Tsadjout

Continua a muoversi il mercato in uscita del Milan. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Tsadjout alla Cremonese.

La trattativa si chiuderà a titolo definitivo con il Milan che si garantirà una percentuale sulla futura rivendita.