Mercato Milan, intrigo Tomori: Furlani riflette, c’è una condizione per il via libera

Mercato Milan, resta in bilico la posizione di Fikayo Tomori: Furlani riflette, l’inglese può lasciare Milanello in questo caso

Proseguono nel calciomercato Milan le riflessioni sulla possibile cessione di Fikayo Tomori alla Juve in questa sessione di gennaio.

Come spiega Tuttosport, però, da Torino ci proveranno ugualmente. A fare la differenza potrebbe essere un corposo diritto di riscatto, che potrebbe convincere i rossoneri a privarsi dell’inglese a stagione in corso nonostante le resistenze opposte fin qui. I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.