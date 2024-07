Mercato Milan, Suma CHIUDE a Zirkzee: «Se spendi 55 milioni per lui poi...». Tifosi rossoneri GELATI

Mercato Milan, Mauro Suma, noto giornalista, ha commentato la trattativa Zirkzee di fatto chiudendo all’olandese

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Mauro Suma ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan relativo a Zirkzee:

PAROLE – «Noi dobbiamo fare 3-4 cose importanti e le dobbiamo fare con le risorse a disposizione. Abbiamo investito sull’Under 23, abbiamo investito su Jimenez. Non c’è un budget ufficiale, però a oggi i ricavi a disposizione sono quelli della Champions più il riscatto di CDK. La dico male: se tu spendi 55-60 milioni per il centravanti poi non hai molto altro a disposizione. Quindi le cose giuste, al prezzo giusto e al momento giusto, questo è quello che con mano lucida e non emotiva vuole fare il Milan. Ed è quello che farà».