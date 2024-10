Mercato Milan, OCCHI in Spagna. Moncada e Ibra seguono un TALENTO scuola Real Madrid: ecco di CHI si tratta

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.net, il Calciomercato Milan avrebbe messo gli occhi su un talento di scuola Real Madrid. Si tratterebbe di Antonio Blanco, 24enne ora di proprietà dell’Alaves.

Il giocatore è considerato uno dei migliori prospetti in Liga. Aggressivo in mezzo al campo e costante nel corso della stagione: fin qui per lui otto partite su otto giocate. Da migliorare sotto il punto di vista delle ammonizioni (15 negli ultimi due anni). Il suo valore si aggira intorno ai cinque milioni di euro.