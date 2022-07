Mercato Milan, sfida al Newcastle per Ibanez

Roger Ibanez potrebbe lasciare la Roma. Il difensore sarebbe finito nel mirino di Milan e Newcastle: le ultime

La Roma potrebbe presto rinunciare a Roger Ibanez, che non sarebbe ritenuto un profilo chiave nel progetto tecnico giallorosso.

Come scrive Il Messaggero, per il giocatore sarebbero già arrivati sondaggi da parte del Newcastle, mentre in Italia sarebbe soprattutto il Milan a pensarci. Costo del cartellino fissato a 20 milioni di euro