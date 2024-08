Mercato Milan, Tottenham IRREMOVIBILE! Serve QUESTA cifra per Emerson Royal, la POSIZIONE dei rossoneri

Mercato Milan, il Tottenham vuole 15 milioni di euro di base fissa per Emerson Royal: rossoneri orientati ad offrirli

Come riportato da calciomercato.com, siamo entrati nella settimana decisiva per l’arrivo di Emerson Royal nel calciomercato Milan. Nelle ultime ore il Tottenham ha ribadito l’esigenza per i rossoneri di alzare la base fissa della proposta da 14 a 15 milioni di euro prima di concedere il via libera.

Dopo attente valutazioni, Furlani è orientato ad accontentare gli inglesi e definire così il terzo colpo dell’estate rossonera entro questo mercoledì. Il brasiliano ha già un accordo con il Milan sulla base di un contratto di 4 anni, con opzione per il quinto, a 3 milioni di euro a stagione.