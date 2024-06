Mercato Milan, Scarnecchia CONSIGLIA i rossoneri: «Gli unici INSOSTITUIBILI sono loro due»

Roberto Scarnecchia, ex calciatore, ha consigliato il Milan per quanto riguarda il prossimo calciomercato: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Roberto Scarnecchia ha consigliato così il calciomercato Milan:

PAROLE – «A prescindere, quando si vende un giocatore è importante sostituirlo con un altro elemento all’altezza, ma Theo e Leao sono insostituibili. Per gli acquisti Zirkzee andrebbe bene, ma non può sostituire Giroud, è più una seconda punta. La cifra per lui è molto alta, a volte c’è la frenesia del calcio moderno di dare prezzi alti a giocatori dopo una sola stagione. Basta un anno buono per essere appellato come fortissimo, così come basta un anno cattivo per diventare scarso. Così è successo per De Ketelaere. Si fa troppo in fretta a giudicare i giocatori, sia in senso positivo che negativo».