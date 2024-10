Mercato Milan, Moncada e Ibrahimovic tornano su un vecchio obiettivo: ha già aperto, può arrivare a giugno

Mercato Milan, Moncada e Ibrahimovic tornano su Santiago Gimenez: l’attaccante messicano sogna il club rossonero

Come riporta Tuttosport, prende quota il nome di Santiago Giménez per l’attacco del calciomercato Milan. L’attaccante del Feyenoord era già stato nella lista degli obiettivi rossoneri quest’estate.

Come detto nelle scorse settimane dallo stesso giocatore, c’è stato proprio un tentativo di dare vita alla trattativa nell’ultimo giorno di mercato. L’offerta fu però rifiutata dal club olandese. Il Milan ragiona comunque su Giménez, che accetterebbe il trasferimento, per l’estate. In quel caso Abraham tornerebbe alla Roma.