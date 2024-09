Mercato Milan, SCHIARITA in arrivo! Vuole RESTARE a Milanello, l’ha fatto presente alla dirigenza

Mercato Milan, schiarita in arrivo sul fronte Theo Hernandez: il francese vuole restare in rossonero e l’ha già fatto presente

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, al termine della partita vinta ieri sera contro il Lecce a San Siro, ha lanciato un messaggio chiaro al calciomercato Milan. Il francese, attualmente in scadenza a giugno del 2026, vuole rimanere in rossonero e prolungare.

La società ha tutta l’intenzione di accontentarlo e prepara un’offerta sulla falsariga di quella di Leao, 7 milioni di euro bonus inclusi rispetto ai 5 percepiti attualmente.