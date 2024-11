Mercato Milan, la priorità sono i rinnovi di 4 big: Ibrahimovic e Moncada non vogliono rischi

Mercato Milan, la priorità sono i rinnovi di contratto di 4 big in scadenza nel 2026: Ibrahimovic e Moncada non vogliono rischi

La priorità del mercato Milan di Ibrahimovic e Moncada, in questo momento, sono i rinnovi di contratto di 4 big he andranno in scadenza nel 2026: Maignan, Gabbia, Theo Hernandez e Reijnders.

Come spiegato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, infatti, i due dirigenti rossoneri vogliono chiudere quanto prima tutte queste situazioni per evitare il rischio di dover trattare nell’estate del 2025, ad un anno dalla scadenza.