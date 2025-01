Mercato Milan, retroscena Pavlovic! Super offerta sul tavolo, la posizione del club è irremovibile

Mercato Milan, il Fenerbahce ha presentato una cospicua offerta per Pavlovic: no dei rossoneri che non intendo privarsi del centrale

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan in uscita e in particolare sul difensore Pavlovic.

Doveva essere titolare inamovibile e invece Strahinja Pavlovic ha perso dopo le prime partite da titolare (quando ancora c’era Fonseca…), il posto nell’undici base. Con Sergio Conceiçao le prospettive per il serbo non sono cambiate, ma la società non ha intenzione di cederlo nonostante su di lui ci sia il pressing del Fenerbahçe. Il club allenato da José Mourinho lo ha

chiesto prima in prestito e poi si è detto disposto ad acquistarlo mettendo sul tavolo la cifra che il Diavolo ha investito la scorsa estate ovvero 18 milioni più bonus. In via Aldo Rossi, però, non vogliono mollare la presa e liberarsi dopo sei mesi del giocatore preso dal Salisburgo.