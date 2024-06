Mercato Milan, in arrivo il PRIMO COLPO dell’era Fonseca! Non è un attaccante: i dettagli e le ultime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è pronto ad entrare nelle sue fasi più calde. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è in arrivo il primo colpo dell’era targata Paulo Fonseca.

Sorprendentemente non sarà l’attaccante, ruolo in cui la dirigenza sta lavorando attivamente in queste ore per risolvere la questione legata alle commissioni di Zirkzee. Sarebbe Emerson Royal il calciatore più vicino a vestire la maglia del Milan, con il Tottenham che avrebbe abbassato le pretese a 20 milioni di euro: i rossoneri intravedono il traguardo.