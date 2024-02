Mercato Milan, tre rossoneri nel mirino delle big europee. Il PIANO del club rossonero per le possibili cessioni

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tre perni del Milan sono finiti nel mirino delle big europee in vista della prossima sessione di mercato.

I calciatori rossoneri in questione sono Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, al momento considerati incedibili e corteggiati rispettivamente da Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Lo stato di salute del bilancio rossonero non impone vendite a tutti i costi, ma sulla base delle offerte che dovessero arrivare per ognuno dei giocatori interessati verrà presa una decisione senza alcun tipo di preconcetto.