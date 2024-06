Mercato Milan, ultimo giorno da rossoneri per questi QUATTRO giocatori: lasceranno il club a zero

Mercato Milan, ultimo giorno da rossoneri per questi QUATTRO giocatori: lasceranno il club a parametro zero

Oggi si chiude formalmente la stagione 2023-24 e pertanto i giocatori con il contratto in scadenza saranno liberi di fatto dalla mezzanotte di oggi. In casa Milan sono quattro i profili che lasceranno il club a parametro zero.

Oltre ai noti Oliver Giroud (che proseguirà la sua carriera nella Major League Soeccer) e Simon Kjaer, anche Antonio Mirante e Mattia Caldara (su cui sta spingendo il Modena) lasceranno il Milan da svicolati.