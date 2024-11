Mercato Milan, Moncada e Ibrahimovic corrono ai ripari! Obiettivo prioritario per giugno, non ci sono più dubbi

Mercato Milan, il primo obiettivo di Moncada e Ibrahimovic per l’estate sarà un difensore centrale: tutti i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha intenzione di migliorare il reparto difensivo durante la prossima estate:

PAROLE – «Fonseca cambia e potrebbe essere seguito anche dalla dirigenza rossonera sul mercato. Moncada sta valutando diversi profili in vista della prossima stagione, segnale di come ci sia l’intenzione di provare a migliorare il reparto. Pavlovic è troppo altalenante anche all’interno della stessa partita, Tomori sembra arrivato a fine ciclo. E il Milan chiederà aiuto ancora al mercato per cercare di risolvere gli ormai costanti problemi difensivi».