Mercato Milan, il nuovo ACQUISTO ha già convinto Fonseca: «Ha un’energia CONTAGIOSA». La rivelazione dell’allenatore

In conferenza stampa Fonseca ha fatto una rivelazione su Abraham, nuovo acquisto del mercato Milan.

ABRAHAM – «Jovic non ha le caratteristiche per giocare come Morata, se lui non ci sarà giocheranno lì Reijnders o Loftus-Cheek. Abraham ha una energia contagiosa, per me questo è molto importante. Non solo in partita, anche in allenamento. Lo stesso Morata. E’ un giocatore entrato molto bene nel gruppo di lavoro»

