Mercato Milan, il Diavolo fa muro! Richiesta monstre e pretendenti avvisate per gennaio

Mercato Milan, il club rossonero fa muro per quanto riguarda la possibile cessione di Tomori: Juve avvisata, le ultime

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha deciso di prendere una posizione precisa su Fikayo Tomori.

Il problema non sono gli obiettivi, ma la strada per arrivarci. Prendete Fikayo Tomori: lui è

da tempo in cima alle preferenze bianconere per rinforzare la difesa e le sensazioni erano

buone. Almeno fino a una settimana fa, almeno fino a quando sulla panchina del Milan sedeva

quel Fonseca che aveva messo ai margini l’anglo canadese. Ma con l’arrivo di Conceiçao ogni decisione è stata sospesa in attesa delle valutazioni del nuovo tecnico. Il vero intoppo, però, non è neppure questo, quanto in prospettiva quello che riguarda la trattativa: il Milan, infatti, è disponibile ad aprire al prestito solo a condizione che sia subordinato a un obbligo di riscatto, e non a un semplice diritto, di un cartellino valutato tra i 25 e i 30 milioni. Una richiesta che, all’opposto, i dirigenti bianconeri non sono disposti a prendere in considerazione. Siamo, ovviamente, alle prime schermaglie ma è logico che i segnali non siano incoraggianti per la Juventus, anche perché dopo il precedente di Kalulu sarà ben difficile che

il Milan si ammorbidisca.