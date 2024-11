Mercato Milan, Moretto a sorpresa: «Va fatta una rettifica su Belahyane! I rossoneri possono prenderlo per un motivo»

Mercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto un’importante rettifica su Belahyane del Verona: le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è seguito da diversi club italiani e stranieri. In lista c’è anche il Milan: sondaggio confermato. L’entourage del giocatore è a conoscenza dell’interesse rossonero. Rettifica: il Milan potrebbe iscriverlo in lista Serie A perché è un classe 2004. Gli under 22 sono illimitati per il nostro campionato».