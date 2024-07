Mercato Milan, Moncada SCATENATO: dopo Morata è pronto a chiudere per lui! Tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, Moncada SCATENATO: dopo Morata è pronto a chiudere per questo giocatore! Tutti gli aggiornamenti

È un Milan letteralmente scatenato quello di queste ultime settimane per quanto riguarda i colpi in entrata di questa sessione estiva. Dopo Morata, i rossoneri vogliono regalarsi un nuovo attaccante.

Il nome in pole position in questo momento è quello di Niclas Fullkrug, che potrebbe spingere per lasciare il Borussia Dortmund dopo l’arrivo di Guirassy. Tammy Abraham della Roma la sua primissima alternativa.