Mercato Milan, Moncada STRINGE per il suo pupillo! Pronta l’offerta, la concorrenza non PREOCCUPA

Mercato Milan, Moncada pronto a stringere per Fofana del Monaco: la concorrenza del PSG non preoccupa, c’è l’offerta sul piatto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Moncada sarebbe pronto a chiudere per uno degli obiettivi caldi del calciomercato Milan della prossima estate, ovvero Fofana del Monaco.

Il centrocampista francese è stato individuato da tempo come il perfetto innesto per dare equilibrio e solidità alla mediana rossonera e lo stesso calciatore avrebbe un accordo di massima con il Diavolo. Il Monaco chiede 25 milioni di euro ma vista la scadenza fissata al 2025 Moncada spera di chiudere intorno ai 20 milioni. La concorrenza del PSG non preoccupa.