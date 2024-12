Mercato Milan, nessuna urgenza per gennaio: c’è solo un’idea per accontentare Fonseca. I dettagli sulle strategie dei rossoneri

Il mercato Milan non ha esigenze particolari cui i dirigenti reputino necessario un intervento urgente per gennaio, ma restano comunque vigili alla ricerca di opportunità.

A svelarlo è Luca Marchetti a Sky Sport 24 spiegando che la rosa viene considerata completa dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’unica idea per accontenare Fonseca e dare equilibrio sarebbe quella di provare a prendere un esterno destro meno offensivo rispetto a giocatori come Chukwueze e Pulisic. Nel caso, comunque, il Milan dovrebbe prima procedere ad una cessione per motivi di liste.