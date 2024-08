Mercato Milan, DIETROFRONT Scuffet! La DECISIONE di Ibrahimovic COGLIE di sorpresa il portiere

Mercato Milan, dietrofront Scuffet! Ibrahimovic stregato da Torriani, interrotta la trattativa per il portiere del Cagliari

Importante aggiornamento fornito da Luca Marchetti, noto giornalista di Sky ed esperto di mercato, sul calciomercato Milan alla voce secondo portiere. Ecco le sue dichiarazioni sul tema a Radio Rossonera:

PAROLE – «Le amichevoli servono anche per testare i giovani, anche per la porta; il Milan ha fermato la trattativa per Scuffet, perché tutto sommato va bene anche così, dare fiducia anche a chi viene fuori dal settore giovanile».