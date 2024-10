Mercato Milan, RETROSCENA Maldini! C’entra il Top Player, l’ha fatto DAVVERO

Mercato Milan, retroscena Paolo Maldini: c’entra Theo Hernandez, è successo davvero nel 2019. Tutti i dettagli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fernando Carro, AD del Bayer Leverkusen, ha svelato questo retroscena di calciomercato Milan su Theo Hernandez:

PAROLE – «La partita per me è 50-50. Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo Hernandez, ci siamo andati vicini. Quanto al derby di Milano, rispetto entrambe le squadre, ma ho una leggere preferenza per il Milan. Xabi Alonso ci ha convinto con la personalità: è molto intelligente. Spero che non sia il suo ultimo anno da noi ma la stagione è appena iniziata».