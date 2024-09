Mercato Milan, Koeman ELOGIA un ex OBIETTIVO dei rossoneri: le PAROLE al miele del ct

Il commissario tecnico della nazionale olandese Ronald Koeman ha elogiato con queste parole un ex obiettivo di mercato del Milan

Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ha speso parole di elogio per Joshua Zirkzee, attaccante ex obiettivo del mercato Milan, dopo la convincente vittoria per 5-2 contro la Bosnia Erzegovina in Nations League.

LE SUE PAROLE – «Ha segnato il primo gol, che è sempre molto importante, con un colpo di testa all’indietro. È stato spesso coinvolto nel gioco ed è stato pericoloso. Quindi sono molto soddisfatto».