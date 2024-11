Mercato Milan, Jovic in uscita! Comunicazione al serbo, c’è un club sulle sue tracce. La situazione

Mercato Milan, Luka Jovic, centravanti del club rossonero, può lasciare Milanello già a gennaio: il Galatasaray in forte pressing

Come riferito dal Corriere dello Sport, un attaccante può lasciare il calciomercato Milan già a gennaio.

Luka Jovic, attualmente ai box per la pubalgia che non gli permette di giocare da oltre un mese e mezzo e che già in estate era sulla lista dei vendibili può lasciare il Milan a gennaio. Sulle sue tracce c’è in particolare il Galatasaray che ha effettuato più di un sondaggio per gennaio