Mercato Milan, conferme su Joao Felix! Mossa a sorpresa, l’offerta al Chelsea è completamente inaspettata

Mercato Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse dei rossoneri per Joao Felix: offerta inaspettata al Chelsea

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è confermata l’offensiva del calciomercato Milan per Joao Felix, trequartista classe ’99 in uscita dal Chelsea.

Joao Felix: i primi contatti ci sono già stati, nelle prossime ore il pressing diventerà ancora più forte. L’obiettivo è convincere il Chelsea inserendo un diritto di riscatto sui 35M nell’estate 2026. Servirebbe un prestito di 6 mesi e poi rinnovarlo per un altro anno.